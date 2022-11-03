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Единственный завод по производству ферроникеля на Украине приостановил работу

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Фото: commons.wikimedia.org/Redaut
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Единственный на Украине завод по производству ферроникеля — Побужский ферроникелевый комбинат приостановил работу из-за недостатка электроснабжения и повреждения электросети. Об этом 3 ноября сообщило украинское издание «Новое время» со ссылкой на пресс-службу завода.

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По данным издания, 22 октября было нанесено три ракетных удара по энергетическому объекту, который обеспечивал комбинат электричеством. Также была повреждена водозаборная станция, из-за чего ее пришлось остановить.

Отмечается, что электроснабжение удалось восстановить, но оно нестабильно и его едва хватает на нужды населения. Из-за невозможности организовать производственный процесс, предприятие решило остановить работу.

Побужский ферроникелевый комбинат находится в Кировоградской области. Он является единственным на Украине предприятием, выпускающим ферроникель.

Ранее, 2 ноября, сообщалось, что около 35–45% оборудования системы энергетики Украины повреждено. Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что поврежденные объекты оперативно восстанавливают. По его словам, удары в основном наносятся по трансформаторным подстанциям, что осложняет доставку электричества до потребителя, но энергосистема страны управляема и блэкаут Украине не грозит.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате ударов России повреждено уже 30–40% энергетической инфраструктуры страны.

31 октября исполнительный директор украинского энергохолдинга «ДТЭК» Дмитрий Сухарук признал, что большая часть оборудования для восстановления энергосистемы Украины израсходована. При этом купить новую технику невозможно, так как это очень дорого.

10 октября российские военные начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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