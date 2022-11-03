Москвичей предупредили о визитах лжекоммунальщиков в ноябрьские праздники

В праздничные дни могут активизироваться мошенники, которые пытаются проникнуть в квартиры под видом коммунальщиков, поэтому жителям Москвы нужно быть начеку. Об этом заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков предупредил в четверг, 3 ноября.

По его словам, злоумышленники могут предлагать услуги по замене счетчиков и проверке газовых плит, пишет «Москва 24».

«К сожалению, подобные случаи нередки, поэтому москвичам следует сохранять бдительность, не впускать таких визитеров, не приобретать у них дорогостоящее оборудование, так как оно может представлять реальную опасность при эксплуатации», — цитирует заммэра агентство городских новостей «Москва».

Бирюков отметил, что настоящие коммунальщики не приходят без предупреждения, за исключением аварийных ситуаций. Информацию о запланированных проверках можно найти на специальных стендах в подъездах и на сайтах инженерных компаний, сообщается на сайте kp.ru.

«Выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан, время приезда заранее согласовывается. Любые внезапные проверки незаконны. Если к вам пришли с такой проверкой, это мошенники, о визите которых следует сразу сообщить в полицию», — подчеркнул он.

Ранее, 26 июля, депутат совета депутатов подмосковного Жуковского, член комиссии по вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, природопользования, транспорта и связи Альберт Шагизиганов заявил «Известиям», что россияне пока не готовы оплачивать цифровизацию процесса передачи данных в сфере ЖКХ, расходы на которую Минстрой России предложил добавить в тарифы на тепло и воду.