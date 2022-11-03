Навигация завершится в Саратовской области в конце ноября

Навигация маломерных судов завершится в Саратовской области в конце ноября. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Роман Бусаргин.

В 2021 году навигация продлилась с 16 апреля по 25 ноября. В 2022 году сезон был открыт 12 апреля. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо». Выход судов на воду будет ограничен с 28 ноября.

После окончания сезона владельцам баз-стоянок запретят выпускать лодки в акваторию.

Ранее сообщалось, что на юге Сахалина сезон навигации будет завершен 15 ноября.