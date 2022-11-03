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В Сеуле выписали из больницы пострадавшую при давке россиянку

В Сеуле выписали из больницы пострадавшую при давке россиянку

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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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Пострадавшую при давке в центре Сеула россиянку выписали из больницы через несколько дней после инцидента. В настоящий момент ее состояние оценивается как «удовлетворительное». Об этом в четверг, 3 ноября, сообщили в посольстве РФ в Республике Корея.

«Насколько нам известно, она вышла [из больницы] через один-два дня [после трагедии]. Девушка помогала семьям решать какие-то вопросы — она была знакома с погибшими. С ней все в порядке», — рассказал ТАСС заведующий консульским отделом посольства Денис Абдрашиков.

По его словам, девушка пережила сильное эмоциональное потрясение в связи с трагедией.

Абдрашиков добавил, что тела двух россиянок, которые погибли в давке, будут отправлены паромом во Владивосток уже в пятницу, 4 ноября. Обеспечением сопровождения займется консул посольства.

Тело еще одной россиянки будет отправлено позднее, так как в Южной Корее у нее нет родственников и вопросом занимается посольство. Тело последней, четвертой, девушки будет кремировано, сообщил Абдрашиков.

Массовая давка в Сеуле, которая привела к многочисленным жертвам, произошла поздно вечером 29 октября в районе Итхэвон во время празднования Хеллоуина. По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек.

По последним данным, в результате давки погибли 156 человек, еще 151 пострадал.

Президент страны Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией, которая в целом стала самой крупной по числу жертв для Южной Кореи с 2014 года. Тогда в результате крушения парома «Севоль» погибли 304 человека.

По информации местных СМИ, большинство людей погибли на небольшом участке в 18 кв. м. Отмечалось, что сотни человек через узкие переулки держали путь на основную улицу, где расположено большинство развлекательных заведений, чтобы отпраздновать Хеллоуин. По словам очевидцев, толпа была такой плотной, что людям удавалось сделать только пару шагов в минуту.

В итоге на 18 кв. м оказалось свыше 300 человек, именно среди них больше всего погибших и пострадавших.

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