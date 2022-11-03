Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕС может начать поставлять электроэнергию на Украину вместо ее импорта
Мир
Индонезия представила прототип собственного дрона-камикадзе
Мир
В Турции объяснили возобновление Россией участия в зерновой сделке
Армия
ВС РФ уничтожили 130 наемников и военных ВСУ на купянском направлении
Мир
В США пройдет встреча глав МИД Армении и Азербайджана
Общество
В Симферополе состоялось прощание с журналисткой Светланой Бабаевой
Культура
Гонкуровскую премию — 2022 получила писательница Жиро за роман «Жить быстро»
Политика
В Госдуме предрекли попытки Шольца наладить диалог с Россией
Мир
Евросоюз представит пакет помощи Украине на €18 млрд в 2023 году
Мир
В Польше начали расследование из-за появления таблички в память о красноармейцах
Интернет
ЦБ РФ опроверг взлом своих информационных систем
Мир
Швеция намерена в пять раз уменьшить квоту на прием беженцев
Сюжет:

В Госдуме обвинили ООН в эмоциональности решения по биолабораториям США

Депутат Савченко: в решении ООН по биолабораториям США на Украине преобладают эмоции
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Markiian Lyseiko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китай занял правильную и справедливую позицию в ситуации с российской резолюцией в Совбезе ООН о расследовании деятельности биолабораторий США на Украине. При этом в решении ООН преобладают эмоции. Об этом 3 ноября заявил депутат Госдумы Олег Савченко.

Нескромная помощь: сколько денег пойдет на «план Маршалла» для Украины
И сможет ли Запад воспользоваться замороженными российскими активами

Накануне Совбез ООН не одобрил российскую резолюцию о расследовании в отношении биолабораторий.

Заместитель постоянного представителя КНР при Всемирной организации Гэн Шуан сказал, что утверждения России о биолабораториях заслуживают внимания международного сообщества и должных ответов.

«Мы заинтересованы в том, чтобы все факты, связанные с угрозой нацбезопасности РФ, были выявлены, оценены и прокомментированы со стороны ведущей мировой организации, которая обязана в силу своего устава не просто комментировать, а вмешиваться в случае подтверждения фактов нарушения устава ООН. Соответственно, должны быть приняты какие-то меры», — приводит слова Савченко «Дума ТВ» для «Известий».

По мнению депутата, ООН следовало провести оценку данных, предоставленных РФ, а не принимать решение «вот так сразу, с ходу». Савченко отметил, что такие действия организации говорят о том, что «эмоции и политика сегодня превалируют».

«Китай заинтересован в том, чтобы эта организация подтверждала свою легитимность с точки зрения независимой межгосударственной организации. Поэтому Китай занял правильную, справедливую позицию, потому что он понимает, что если этот институт сегодня так деградирует, то завтра и в отношении Китая могут быть аналогичные подходы», — заключил политик.

2 ноября первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский заявил, что западные страны боятся создания комиссии Совета Безопасности ООН по расследованию деятельности американских биологических лабораторий на Украине.

Еще в начале марта в Минобороны РФ рассказали о существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. Отмечалось, что американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы.

В сентябре начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что делегация США в Женеве, где проходило совещание государств — участников КБТО, признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022