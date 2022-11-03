В Госдуме обвинили ООН в эмоциональности решения по биолабораториям США

Китай занял правильную и справедливую позицию в ситуации с российской резолюцией в Совбезе ООН о расследовании деятельности биолабораторий США на Украине. При этом в решении ООН преобладают эмоции. Об этом 3 ноября заявил депутат Госдумы Олег Савченко.

Накануне Совбез ООН не одобрил российскую резолюцию о расследовании в отношении биолабораторий.

Заместитель постоянного представителя КНР при Всемирной организации Гэн Шуан сказал, что утверждения России о биолабораториях заслуживают внимания международного сообщества и должных ответов.

«Мы заинтересованы в том, чтобы все факты, связанные с угрозой нацбезопасности РФ, были выявлены, оценены и прокомментированы со стороны ведущей мировой организации, которая обязана в силу своего устава не просто комментировать, а вмешиваться в случае подтверждения фактов нарушения устава ООН. Соответственно, должны быть приняты какие-то меры», — приводит слова Савченко «Дума ТВ» для «Известий».

По мнению депутата, ООН следовало провести оценку данных, предоставленных РФ, а не принимать решение «вот так сразу, с ходу». Савченко отметил, что такие действия организации говорят о том, что «эмоции и политика сегодня превалируют».

«Китай заинтересован в том, чтобы эта организация подтверждала свою легитимность с точки зрения независимой межгосударственной организации. Поэтому Китай занял правильную, справедливую позицию, потому что он понимает, что если этот институт сегодня так деградирует, то завтра и в отношении Китая могут быть аналогичные подходы», — заключил политик.

2 ноября первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский заявил, что западные страны боятся создания комиссии Совета Безопасности ООН по расследованию деятельности американских биологических лабораторий на Украине.

Еще в начале марта в Минобороны РФ рассказали о существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. Отмечалось, что американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы.

В сентябре начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что делегация США в Женеве, где проходило совещание государств — участников КБТО, признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.