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Польский Onet указал на спад поддержки иностранцами ВСУ

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Граждане других стран все реже оказывают Вооруженным силам Украины (ВСУ) финансовую поддержку, пишет 2 ноября журналист Ян Болановский для польского портала Onet.

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«В начале российской спецоперации Национальный банк Украины открыл счет, на который украинцы и люди со всего мира могут вносить средства для поддержки Вооруженных сил Украины. Платежи в различных валютах поступали со всего мира, и поляки были одними из главных жертвователей. Энтузиазм, однако, быстро угас, а темпы платежей значительно снизились», — отметил Болановский.

Портал также отмечает, что на 20 октября на счет, предназначенный для поддержки ВСУ, поступило 21,7 млрд гривен (около 36,2 млрд рублей), из которых 20,8 млрд гривен (34,7 млрд рублей) было передано украинской армии. Тем не менее отмечается, что большая часть этой суммы — около 70% — была положена на этот счет еще в апреле текущего года, что сигнализирует о крупном спаде поддержки со стороны граждан иностранных государств.

Согласно приведенной порталом статистике, 56% всех денежных транзакций на счет поддержки ВСУ поступило в долларах США, еще 23% — в евро, 14% — в фунтах, 6% — в польских злотых и еще 1% был перечислен в швейцарских франках.

Портал также рассказал о том, на что были потрачены переведенные деньги. Сообщается, что для нужд минобороны Украины было выделено не менее 11,6 млн гривен (19,4 млн рублей). Государственная службы специальной связи и защиты информации Украины получила около 2,7 млрд гривен (4,5 млрд рублей), полиции Украины перевели 1,6 млрд гривен (2,6 млрд рублей), а на нужды Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины было выделено по 980 млн гривен (1,6 млрд рублей) и 950 млн гривен (1,5 млрд рублей) соответственно.

Ранее, 28 октября, заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх заявила о том, что американская сторона выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму $275 млн. Она уточнила, что пакет включает в себя ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, артиллерийские снаряды, стрелковое оружие и спутниковые антенны.

До этого, 18 октября, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США намерены оперативно передать Украине $4,5 млрд в качестве новой экономической помощи. Она уточнила, что речь идет о грантовой помощи Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск

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