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Россия возобновила инспекцию судов в координационном центре в Стамбуле

Делегация РФ возобновила инспекцию судов в Совместном координационном центре в Стамбуле
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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Российская делегация возобновила работу в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле и вновь присоединилась к инспекциям судов, следующих в порты Украины и в обратном направлении. Об этом 3 ноября сообщило представительство ООН в СКЦ.

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«Сегодня российская делегация возобновила работу в СКЦ и присоединилась к инспекциям судов», — говорится в сообщении.

Накануне, 2 ноября, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Россия возобновляет свое участие в черноморской зерновой инициативе. По его словам, Москве предоставили достаточные гарантии по продуктовой сделке.

Украина, в частности, заверила, что гуманитарный коридор будет использоваться только по назначению.

Россия приостановила свое участие в зерновой сделке 29 октября после атаки украинской армии на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. В Минобороны РФ тогда подчеркнули, что Киев совершил атаку на корабли, которые обеспечивают безопасность «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

При этом в Минобороны отметили, что атака на Севастополь осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очаково Николаевской области Украины. В связи с этим посол Великобритании Дебора Броннерт была вызвана в МИД РФ.

В свою очередь, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 3 ноября заявил, что нападение на суда Черноморского флота РФ, обеспечивающие функционирование гуманитарного коридора для провоза зерна, нельзя расценивать иначе как террористический акт. В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что результатов по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна нет, притом, что выполнение украинской части зерновой сделки возобновлено.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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