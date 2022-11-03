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В России впервые подключились к сети 5G через спутник

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России впервые произведено подключение базовой станции 5G к ядру сети через спутниковый канал. ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) протестировали работу частной сети пятого поколения на отечественном ПО через геостационарный спутник связи. Об этом говорится в сообщении ГП КС.

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Как отмечается, это первый случай, когда отечественный спутник использовался в интересах 5G. В перспективе это решение позволит обеспечить покрытие предприятий перспективными услугами 5G в удаленных районах.

По словам заместителя руководителя Центра компетенции НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета Александра Сиволобова, это «только первый шаг».

«Представьте себе перевозящий бригаду ремонтников или строителей «КАМАЗ» с разработанной в Сколтехе отечественной базовой станцией 5G и спутниковым модемом. Приехали в любую точку нашей бескрайней страны, включили радиооборудование — и скоростная мобильная сеть развернута. Можно получить онлайн-консультацию специалиста из офиса, передать ролик с ремонтируемого участка, например, трубопровода, запустить дрон для видеообзора сектора. Применений масса!» — подчеркнул он в беседе с «Известиями».

При этом, по словам Сиволобова, в перспективе специалисты рассчитывают разместить саму базовую станцию 5G непосредственно на орбите. Подобный проект с организацией покрытия пятого поколения со спутника уже проходит испытания в США. Причем поставщиком оборудования для него выступает финская компания Nokia.

«Думаем, вполне возможно реализовать такой проект и на основе российских технологий», — заключил он.

19 июля 2021 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что сети 5G на российском оборудовании могут появиться в городах-миллионниках страны через три года. Он также отметил, что в стране ведется работа над тем, чтобы при строительстве многоквартирных домов в обязательном порядке было обеспечено их подключение к интернету.

30 мая того же года директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко заявил, что пилотные зоны 5G с отечественным наполнениеммогут быть запущены в России в 2023 году. По словам Бровко, в России определяется пул компаний, которые смогут разрабатывать элементы для систем связи не только пятого, но и последующих поколений: базовые станции, цифровые платформы, технологическое ядро комплекса и др.

В мае 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы начинают реализацию проекта по внедрению технологии 5G в московском метро. Градоначальник добавил, что сейчас в городе есть восемь полигонов, в которых апробируется 5G.

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