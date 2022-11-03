Бизнес-сообщество Тюмени оплатит новогодние мероприятия

В Тюмени праздничные мероприятия в преддверии Нового года и Рождества проведут за счет бизнес-сообщества. Из городского бюджета будут профинансированы только работы по монтажу иллюминации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Руслан Кухарук.

Он рассказал, что с представителями местных компаний провели встречи и обговорили вопросы по подготовке к праздникам. Инициативу помочь в проведении мероприятий поддержали строительные и ресурсоснабжающие организации, банки и нефтегазовые компании.

По словам главы города, руководители компаний согласились, что в это непростое время есть смысл сделать совместную событийную городскую повестку и, таким образом, не лишать жителей города новогоднего настроения.

Портал «Наш город» уточняет, что Максим Афанасьев, глава администрации другого города в Тюменской области, Тобольска, планировал сократить расходы на подготовку в Новому году в несколько раз. На этой неделе на портале госзакупок появились аукционы на оформление города к Новому году. Общая сумма лотов превышает 3 млн рублей.