Аварийный дом снесут в Нижнем Новгороде почти за 2 млн рублей
В Нижнем Новгороде объявили конкурс на снос аварийного дома в Канавинском районе. Начальная стоимость контракта составляет 1,96 млн рублей.
В качестве заказчика выступила местная администрация. Средства на снос дома по улице Чонгарской будут выделены из городского бюджета. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».
Демонтировать здание необходимо до 20 декабря. Перед началом работ необходимо убедиться, что все инженерные сети здания отключены. Проект по выполнению работ составило ООО «ЕвроПроект».
Здание признали аварийным в 2019 году, тогда же в границах дома был введен режим ЧС. Специалисты пришли к выводу, что в здании может обрушиться лестничная клетка. Жильцов переселили в квартиры маневренного фонда.
Ранее сообщалось, что Томская область получит почти 466 млн рублей на расселение бараков.