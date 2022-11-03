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На Украине назвали «людьми доброй воли» атаковавших суда Черноморского флота

Кулеба: за атакой на корабли ЧФ РФ и суда в Севастополе стоят «люди доброй воли»
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Фото: TASS/EPA/MARTIN DIVISEK
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Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что за террористической атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе стоят «люди доброй воли». Об этом он сообщил в интервью испанской радиостанции Cadena SER, опубликованном 3 ноября.

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Журналист поинтересовался у министра, кто мог совершить такую атаку, если Украина утверждает о своей непричастности.

«Люди доброй воли», — ответил Кулеба.

В интервью он также заявил, что Украина якобы никогда не использовала гуманитарный коридор в военных целях.

29 октября украинская армия совершила атаку на корабли Черноморского флота России и гражданские суда в Севастополе 29 октября. В тот день представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников. Помощь Киеву в подготовке оказывали британские специалисты, находящиеся в Очакове. После этого Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке.

О том, что Россия возобновляет свое участие в черноморской зерновой инициативе, стало известно 2 ноября. Конашенков уточнил, что российской стороне предоставили достаточные гарантии того, что гуманитарный коридор будет использоваться только по назначению.

Президент России Владимир Путин подтвердил возобновление участия РФ в сделке, но подчеркнул, что Москва оставляет за собой право выйти из соглашения, если гарантии Киева будут нарушены.

3 ноября стало известно, что функционирование морского коридора по вывозу зерна с Украины после возвращения России к участию в зерновой сделке полностью нормализовано.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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