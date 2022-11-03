В Китае рассказали об «атаке» Макрона на США
Президент Франции Эммануэль Макрон атаковал США, обвинив их в том, что, несмотря на низкие цены на энергоносители в рамках внутреннего американского рынка, условия продажи для союзников в Европе являются рекордно высокими. Об этом 2 ноября пишет «Хуаньцю шибао».
«Президент Франции Эммануэль Макрон «открыл огонь» по США, обвинив их в том, что, хотя внутренние цены на энергоносители в Америке низкие, Вашингтон продает их Европе по рекордно высоким ценам», — указано в статье.
Издание также приводит слова министра финансов Франции Брюно Ле Мэра, который резко осудил желание США установить свое экономическое господство за счет стран ЕС.
«Мы не можем принять того факта, что американские партнеры продают нам СПГ в четыре раза дороже, чем своим компаниям. Мы не должны позволить США установить экономическое господство за счет Европы», — подчеркнул министр.
Издание также отмечает, что благодаря экспорту энергоресурсов в Европу на территории США была временно приостановлена «техническая рецессия», а ВВП страны в третьем квартале увеличился на 2,6% в годовом исчислении. Однако, как отмечается в публикации, данное усиление обусловлено исключительно экспортом.
Ранее, 1 ноября, агентство «Синьхуа» указало на то, что Соединенные Штаты Америки превратили европейский кризис в «возможности Америки» и извлекли из этого выгоду, что вызвало негодование Евросоюза (ЕС). Как отмечали журналисты, «закон о снижении инфляции», вступивший в силу в США в августе, может усугубить сокращение производства в еврозоне, а чиновники ЕС опасаются, что американские налоговые льготы поставят Брюссель в невыгодное положение и заставят компании ускорить перенос производства.
До этого, 25 октября, профессор Школы международных отношений Пекинского университета Ван Шуо заявил о том, что недовольство президента Франции Эммануэля Макрона политикой США внесет изменения в трансатлантические связи.
21 октября Макрон обвинил США в двойных стандартах при подходе к установлению цен на газ. Макрон указал на тот факт, что газ на внутреннем рынке США стоит намного дешевле, чем на европейском. Он также заявил, что собирается обсудить этот вопрос с американским правительством во время своего визита в США, намеченного на декабрь.