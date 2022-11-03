Сроки ремонта водовода продлили в Томске

В Октябрьском районе Томска продлили сроки ремонта водовода. Ситуация связана с задержкой поставки оборудования.

Контракт на выполнение работ был заключен 25 апреля, реконструкцию водовода необходимо было завершить 31 октября. По словам главы департамента капитального строительства Александра Суходолова, в связи с геополитической обстановкой оборудование было задержано на границе. Сроки ремонта продлили до 16 декабря. Об этом сообщает РИА «Томск».

Подрядчик ведет работы на сложнейшем участке — улице Беринга. Диаметр труб составляет 800 мм, глубина прокладки водоводной линии составляет около 6 м.

Водопроводные сети были построены в 1970-е годы. Только за первое полугодие 2022 года на участке сети было выявлено порядка 100 повреждений. По словам и.о. мэра Томска Михаила Ратнера, износ сетей достигает 100%. Реконструкция водовода позволит улучшить водоснабжение в домах 40 тыс. горожан.