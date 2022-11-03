ГТЛК реструктурировала лизинговые долги четырем авиакомпаниям
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) реструктурировала задолженность по лизинговым платежам четырем российским авиакомпаниям, сообщила пресс-служба ГТЛК в четверг 3 ноября.
«В частности, урегулирована задолженность авиакомпаний «ИрАэро», «Сибирская легкая авиация», ООО «Аэросервис», АО «Авиакомпания Азимут» на взаимовыгодных условиях. На сегодняшний день платежная дисциплина авиакомпаниями соблюдается», — говорится в сообщении.
Кроме того, сейчас ведутся переговоры по заключению мировых соглашений с оператором вертолетного парка, авиакомпанией «Русские вертолетные системы» (РВС).
В 2020–2021 годах ГТЛК реструктуризировала авиакомпаниям долг в объеме свыше 4 млрд рублей, значительная часть которого сформировалась на фоне распространения пандемии COVID-19 и снижения объема пассажирских и грузовых перевозок.
В начале октября сообщалось, что российские авиакомпании вывели из иностранных реестров 87 импортных самолетов, что вдвое больше, чем было в марте.