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УАЗ представил новую начальную версию внедорожника Patriot

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Фото: ТАСС/Сандимиров Дмитрий
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Ульяновский автозавод обнародовал данные о новой начальной версии внедорожника Patriot, у которой мотор экологического класса Евро-2 и нет системы ABS. Об этом 2 ноября сообщил портал Quto.

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Новую версию машины производитель назвал «Base Икар». У машины китайская коробка передач, классическая раздаточная коробка с механическим включением и стальные диски колес. Из опций комфорта есть гидроусилитель руля, электростеклоподъемники, электропривод зеркал, аудиоподготовка и центральный замок.

Если с мотором экологического класса Евро-5 новый «Патриот» стоит 1 520 000 рублей, то внедорожник, отвечающий эконормам Евро-2, предлагают за 1,5 млн рублей ровно. Дополнительно сэкономить можно, отказавшись от антиблокировочной системы, она оценивается производителем в 5 тыс. рублей.

По мощности, расходу топлива и другим характеристикам машины Евро-2 и Евро-5, как уверяет производитель, идентичны.

В России разрешили в 2022 году выпуск машин пониженных экологических классов по причине острого дефицита импортных комплектующих. Первыми упрощенные моторы на УАЗы примерили внедорожник Hunter и представители старого грузового ряда, в который входят коммерческие грузовики, фургоны и микроавтобусы.

18 октября технический директор УАЗа Михаил Гурьянов рассказал о процессе замены импортных деталей и узлов, которыми раньше комплектовались автомобили УАЗ. Специалист сообщил, что у УАЗа был 31 импортный поставщик комплектующих, который поставлял порядка 400 видов узлов и деталей. Наиболее критичные из них — блоки управления двигателем, системы активной и пассивной безопасности, компоненты жгутов проводов.

Сейчас завод занят максимальной взаимной унификацией выпускаемых моделей. Так, детали от внедорожника Patriot адаптированы под классический вездеход Hunter, компоненты легкого грузовика Pickup подошли к семейству коммерческой линейки «Профи». Выбывшие из комплектаций позиции на автозаводе в ближайшее время будут возвращать при помощи новых партнеров из Китая.

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