Украинские власти называют своей целью возвращение Крыма и границ 2014 года. Однако при анализе ситуации становится понятно, что планам Киева будет очень трудно реализоваться. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

В 2023 году военные действия будут перенесены в Крым, заявлял ранее командующий украинской армией Валерий Залужный. 7 сентября он впервые признал, что Киев стоял за взрывами на российских базах на полуострове, с 2014 года входящем в состав России.

Как отмечает замглавы межстранового высшего оперативного командования НАТО Мишель Яковлефф, проблемой в возвращении Крыма ранее было отсутствие у Киева военных и политических инструментов. Однако в настоящее время Украина получила современное вооружение.

По мнению аналитиков, чтобы приблизиться к Крыму, украинцам надо вернуть Херсон. Если это произойдет, то украинским войскам еще только предстоит пересечь Днепр под обстрелом российской армии. А потом впереди будет Херсонская область — более сотни километров. Далее перед украинскими боевиками будет стоять сложнейшая задача — преодолеть узкий Перекоп, где у россиян будет серьезная оборона.

Как полагает Яковлефф, таким образом Крым завоевать не получится. Однако Киев может начать долгую осаду полуострова, прекратить снабжение водой, угрожать паромам, которые обеспечивают связь с материковой Россией. Однако вопрос возвращения полуострова в таком случае может оставаться на повестке длительное время.

«На Западе есть разные точки зрения, но большая часть членов НАТО призывает к осторожности насчет распространения зоны боевых действий на территорию Крыма, поскольку бои на этой территории могут вызвать со стороны русских эскалацию, вплоть до ядерного отпора», — предупредил эксперт.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский дал интервью чешскому телевидению, в котором заявил о намерении поехать в Крым и желании увидеть море. Он уточнил, что хочет поехать на полуостров «когда будет тепло».

В тот же день депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет сказал, что украинский лидер сможет увидеть Крым только из окна автомобиля для перевозки военных преступников.

Как добавил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, в республике «от любого следственного изолятора не больше 100 км до моря в любую сторону».

В начале октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявление заместителя помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лоры Купер о допустимости ударов украинской армии из американских систем HIMARS по Крыму подтверждает вовлеченность Вашингтона в конфликт.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Крым вернулся в состав России по итогам референдума. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает полуостров своей территорией. В то же время Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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