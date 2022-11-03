Добычу угля увеличили в Хабаровском крае

Власти Хабаровского края развивают угольную отрасль, внедряя лучшие современные технологии. В частности, ведется активное промышленное освоение Ургальского каменноугольного месторождения. В октябре ИА «Ургалуголь» сумело нарастить объем добытого топлива.

По данным комитета регионального правительства по ТЭК, на которые ссылается ИА AmurMedia, месячный объем добычи превысил 1,1 млн т. Это в два раза больше того, чтобы добыли в октябре 2021 года. Это рекорд для предприятия.

Всего же за 10 месяцев этого года добыли порядка 8 млн т угля. Темп работ ускорили горняки, которые ведут разработку угольных пластов открытым способом на разрезах «Правобережный» и «Буреинский». В октябре общий вклад участков открытых горных работ превысил 700 тыс. т. Так, на шахте «Северная», несмотря на сложные горно-геологические условия, вышли на рекордный среднемесячный уровень добычи в 400 тыс. т.

Агентство уточняет, что в 2021 году было добыто 11,5 т угля, на 4 млн т больше, чем в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае увеличилась добыча золота на 16%. За пять месяцев она превысила 9,1 тыс. кг. Горнодобывающая отрасль остается одной из флагманских в экономике этого региона.