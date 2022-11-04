Бремя смуты

22 октября (4 ноября по новому стилю) 1612 года народное ополчение, состоящее из людей разного происхождения под предводительством князя Кузьмы Минина и земского старосты Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских захватчиков. В честь этого события мы празднуем День народного единства. Это эпохальное событие изменило историю нашей страны на многие века, в том числе положило начало правлению новой династии — Романовых.

Но с сожалением можно констатировать, что подавляющее большинство россиян не понимают, что это за праздник и какие у него истоки. «Ну очередной выходной, проведу его с семьей», — говорят обыватели. Произошло это по нескольким причинам.

Во-первых, чиновничий язык очень далек от разговорного русского. В 2004 году Госдума в третьем чтении приняла поправки в ФЗ «О днях воинской славы» и с ними ввела новый праздник — День народного единства и перенесла выходной с 7 на 4 ноября. И разъяснять причины изменений никто тогда особо не стал: в пояснительной записке к законопроекту была лишь пара пафосных строк об «освобождении Москвы от польских интервентов» и образцах «героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе».

Именно поэтому в момент реформы многие россияне подумали, что таким образом правительство хочет сменить акцент с праздников советского прошлого на более раннюю историю страны, ведь 7 ноября отмечалась годовщина Октябрьской революции. В постсоветские времена праздник постепенно трансформировался лишь в отдельный повод для манифестаций левой оппозиции.

Во-вторых, в школьном курсе истории при изучении Смутного времени акцент делается не на подвиге людей, которые в условиях жесточайшего экономического и социального кризиса объединились с целью защитить свою страну, а на остросюжетных дворцовых переворотах, достойных «Игры престолов». На мой взгляд, это неправильно.

Для того чтобы понять, каких усилий стоило народному ополчению отвоевать свою землю, достаточно вспомнить, в каком состоянии находилась страна после смерти Ивана IV Грозного. Амбициозные планы царя во внешней политике нанесли ущерб внутренней. Ливанская война, несмотря на определенные успехи, привела к сокращению населения, а усугубляла ситуацию эпидемия чумы.

Желание Ивана Грозного упрочить свою власть привело к началу закрепления крепостного строя, что вызвало недовольство среди крестьян. Именно внутренние распри открыли польским интервентам дорогу в страну. И даже ополчению удалось освободить Москву только со второй попытки, так как среди его участников продолжались конфликты.

Выход из столь бедственного положения мог найти только народ. Чувство ответственности за страну, желание самим вершить свою судьбу, долг и вера — это те ценности, которые помогли изгнать захватчиков. Битва за Москву 1612 года — это уникальное событие, объединившее простых крестьян, священников, чиновников и военных. Выйдя под знаменем Казанской иконы Божией Матери, народное ополчение отвоевало, освободило Россию.

И в нынешних условиях, во времена, когда почти весь мир ополчился на нашу страну за ее желание быть независимой, так важно помнить подвиг князя Кузьмы Минина и земского старосты Дмитрия Пожарского. Именно сейчас весь наш многонациональный народ должен сплотиться вокруг одной цели — защитить свой дом. Вся история наглядно демонстрирует, что главный враг России — это внутренние распри.

В объединении народа ведущую роль должно играть государство. Не прятать героизм за юридическими терминами и пояснительными записками. Чиновник не должен бояться простых формулировок. Его задача — напомнить жителям России о том, что более 400 лет назад страна стояла на краю катастрофы, и сейчас в наших силах пережить смутные времена и стать сильнее.

Автор — обозреватель «Известий», магистр исторических наук

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