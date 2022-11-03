Лоукостер «Победа» с 23 декабря возобновит полеты в Армению

Лоукостер «Победа» (группа «Аэрофлот») на своем официальном сайте 3 ноября открыл продажу билетов на рейс Москва — Гюмри (Армения). Полеты по этому маршруту начнутся 23 декабря.

Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю из московского аэропорта Внуково.

31 октября стало известно, что «Победа» запустит в декабре авиарейсы из Москвы в турецкие города Стамбул, Анталью и Аланью. Полеты по этим маршрутам будут выполняться из международного аэропорта Внуково. Рейсы в стамбульский аэропорт имени Сабихи Гекчен выполняются ежедневно с 1 декабря. Рейсы во второй стамбульский аэропорт, Стамбул, начнутся 21 декабря и также будут ежедневными. «Полеты в Аланью (аэропорт Газипаша) запланированы с 24 декабря с частотой три раза в неделю, в Анталью — с 23 декабря, будут выполняться четыре раза в неделю», — добавили в авиакомпании.

28 октября стало известно, что «Аэрофлот» с 12 ноября возобновит рейсы в Каир (Египет). 1 октября авиакомпания начала выполнять полеты из России на курорты Красного моря — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.