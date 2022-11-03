Около 4,3 млн человек посетили парки Подмосковья за месяц
Почти 4,3 млн человек посетили парки Московской области в октябре. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на министерство культуры и туризма.
В ведомстве уточняют, что посещаемость парков в октябре соответствует итогам сентября. Наиболее посещаемой территорией стал городской Парк Мира в Мытищах. В нем побывали порядка 183 тыс. человек.
Также в числе популярных министерство называет городской парк «Молодежный центр» в Реутове, парк «Пехорка» в Балашихе, парк «Фабричный» в Дедовске, парк «Елочки» в Домодедове, а также парк «Экоберег» в Химках.
Всего на территории Московской области организовано 183 парка.
В конце октября сообщалось, что в Московской области завершили благоустройство территорий, прилегающих к водоемам. Работы велись в рамках программы «100 прудов и озер».