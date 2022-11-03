Карантин ввели в Ставропольском крае из-за лейкоза скота

Карантин ввели на отдельных территориях Ставропольского края в связи с лейкозом скота. Соответствующий указ выпустило региональное управление ветеринарии.

Зараженные животные обнаружены в подворье в селе Обильном. Очаг расположен в переулке Виноградном, сообщает NewsTracker. На территории очага действует карантин.

Неблагополучной признана территория в радиусе 1 км от очага. Местным жителям запрещено вывозить животных. Также запрещен доступ посторонних лиц.

В октябре карантин по лейкозу крупного рогатого скота отменили в Рыбновском районе Рязанской области. Заболевание было выявлено на личном подворье в деревне Малышево.