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«Боксерский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» впервые проведет турнир по кикбоксингу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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18 ноября РЕН ТВ проведет очередной зрелищный турнир в рамках своего проекта «Бойцовский клуб. Суперсерия». В прямом эфире телеканал покажет 4 поединка по правилам кикбоксинга.

Главным боем турнира станет противостояние россиянина Владимира «Волжанина» Минеева и бразильца Фернандо «Santo Forte» Родригеса. Бой пройдет в чемпионском формате — 5 раундов по 3 минуты.

Владимир Минеев — звезда ММА, именитый российский боец, кикбоксер, боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира, мастер спорта. В разное время владел титулами чемпиона по версии таких организаций как WKA, WAKO-Pro, WKN, WBKF. Победитель Кубка России по тайскому боксу, серебряный призёр чемпионата России. Чемпион AMC FNG в среднем весе. Профессиональный рекорд: 18 боев, 16 побед, одно поражение, одна ничья.

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Фернандо Родригес — профессиональный боец смешанных единоборств из Бразилии. Соперник россиянина принимал участие в турнирах промоушенов KSW, Talent MMA Circuit, IGF. Из 20 боев 12 завершил своей победой. Выходил на бой против российских спортсменов: Сергея Харитонова, Сергея Билостенного, Кирилла Корнилова. В августе 2022 года в трехраундовом поединке на турнире в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провел зрелищный бой против звезды кулачных боев Гаджи «Автомата» Наврузова.

В со-главном поединке турнира сойдутся российский непобеждённый боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов по прозвищу «Шара Буллет» и бельгийский профессионал марокканского происхождения Юнус Бенмалек.

Шарабутдин Магомедов — участник международных соревнований, чемпион России по тайскому боксу среди профессионалов 2017 года. Выступает в организации «AMC Fight Nights Global». Мастер спорта по тайскому боксу.

Юнус Бенмалек — постоянный участник различных промоушенов мира. Профессиональный рекорд: 14 боев, из них 10 побед, 3 поражения, одна ничья. Чемпион мира по версии WKU в весовом категории до 95 кг (2022 год).

В программе турнира также бой российского кикбоксера и бойца муай-тай Ислама Муртазаева против бразильского кикбоксера Сезара Алмейды.

Ислам Муртазаев — российский кикбоксер и боец ​​​​смешанных единоборств, в настоящее время участвующий в чемпионате ONE. Муртазаев вырос в Дагестане, где тренировался в борьбе, прежде чем перешел в тайский бокс в возрасте 10 лет. До 2016 года выступал как любитель. Профессиональный рекорд: 20 побед, 6 поражений. Россиянин становился чемпионом мира по версии WMF и вице-чемпионом — по версии IFMA по кикбоксингу.

Сезар Алмейда — бразильский кикбоксер и боец смешанных единоборств, выступающий в среднем весе Glory. Соперник россиянина является бывшим чемпионом СУПЕРКОМБАТа в полутяжелом весе, выиграв титул в 2016 году. По состоянию на ноябрь 2021 года Combat Press оценивает его как кикбоксера №6 в среднем весе в мире.

Четвертая пара соперников, участвующих в турнире, будет объявлена позже.

Весь турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» впервые в рамках «Боксерского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» пройдет по правилам кикбоксинга.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 18 ноября в Москве, на «ЦСКА Арене» по адресу: Автозаводская ул., 23А. Начало мероприятия в 19 часов.

Прямую трансляцию турнира в прямом эфире покажет РЕН ТВ 18 ноября в 23-00. Билеты в продаже по ссылке.

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