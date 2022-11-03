Жителей Кургана предупредили о снегопадах до конца недели

Снегопады ожидаются на территории Кургана до конца недели. Пик осадков придется в ночь с 4 на 5 ноября.

По словам синоптика-любителя Ильи Винштейна, на которого ссылается ИА «Ура.ру», осадки ожидаются в ближайшие пять суток. В городе выпадет мокрый снег. К утра 6 ноября высота снежного покрова может достигнут 7-11 см.

До 10 ноября температура воздуха будет составлять от -3 до +3 градусов. По ночам температура будет опускаться до -5 градусов. С середины ноября температура воздуха по ночам будет понижаться до -8 градусов.

Ранее о похолодании в ноябрьские выходные сообщили синоптики в Санкт-Петербурге. Температура воздуха днем не будет превышать +5 градусов, по ночам вероятны заморозки.