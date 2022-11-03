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Российский авторынок в октябре почти на 30% состоял из «китайцев»

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Фото: TASS/EPA/MAXIM SHIPENKOV
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По итогам октября 2022 года в России было приобретено 12 767 новых легковых автомобилей китайских марок, что составило 29,5% от общего объема рынка. Об этом 3 ноября сообщило агентство «Автостат».

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Эксперты компании отметили, что пока весь российский авторынок падал (–63% в октябре текущего года), продажи новых автомобилей китайских брендов росли третий месяц подряд. Так, в августе текущего года они выросли на 20%, в сентябре на 8%, а в октябре на 3%.

Выросла и рыночная доля китайских марок: если в январе — марте 2022 года она составляла 9–10%, то к октябрю доля почти утроилась.

Каждый третий купленный в октябре китайский автомобиль относился к марке Haval, показатели которой составили 4316 единиц — на 8,4% больше, чем в 2021 году. Немногим меньше оказался результат у Chery (3838 шт.). По подсчетам специалистов, примерно пятая часть (19,4%) купленных «китайцев» осталась за Geely (2483 шт.). Неплохо показал себя бренд Exeed. Марка реализовала 1163 автомобиля. Объем остальных китайских брендов в октябре текущего года составил менее 300 экземпляров.

В рейтинге самых популярных моделей из Китая по итогам октября 2022 года первенствует Haval Jolion, эту машину производят на заводе компании в Тульской области. За прошедший месяц было куплено 3049 автомобилей. На второй позиции оказался кроссовер Chery Tiggo 7 PRO (2134 шт.). Замкнул тройку лидеров Geely Coolray с показателем 1394 автомобиля.

31 октября китайская марка Skywell открыла первый шоурум в России по продаже электромобилей модели ET5. Товарные машины прибудут в Россию в конце ноября 2022 года. Кроссовер оснащен одним электрическим мотором, приводящим в движение передние колеса (204 л.с., 320 Нм). Заряда батареи емкостью 72 кВтч должно хватить на 520 км по циклу NEDC (400 км по циклу WLTP) Зарядка от быстрой станции займет полчаса, а от бытовой розетки — 12 часов. Компания обещает гарантию на автомобиль пять лет, или 150 тыс. км, а на батарею — восемь лет, или 200 тыс. км.

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