Со дня победы народного ополчения над польскими захватчиками в 1612 году (этот день празднуется как День народного единства в РФ) в Польше началась «черная полоса с бесконечными разделами». Об этом 3 ноября написал в своем Telegram-канале замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что после поражения в России у Варшавы началась «длиннющая чёрная полоса с бесконечными разделами Польши». Длилась она триста лет, добавил Медведев.

«Наследники Речи Посполитой продолжают по-мелкому гадить в преддверии главного «польского» праздника в нашей стране – Дня народного единства. То отнимут базу отдыха у посольства России, то какой-то забор на нашей границе затеют строить», — написал он.

Как отметил Медведев, в настоящее время резиденцией премьер-министра и президента Польши остаются здания Варшавского кадетского корпуса имени А.В.Суворова и Наместнического дворца. Ожидает ли Польшу очередной раздел при политике, которую она продвигает, поинтересовался он.

2 ноября Польша изъяла у посольства России базу отдыха под Варшавой, которую дипведомство арендовало с 1980-х годов. Как заявил заместитель министра климата и окружающей среды Эдвард Сярка, в середине апреля лесная инспекция расторгла контракт с посольством якобы в связи с неуплатой арендной платы.

База перешла в собственность государственного лесного хозяйства

В тот же день посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что посольство РФ в Польше разберется с ситуацией. По его словам, база была законсервирована и с начала года не использовалась.