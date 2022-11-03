Новый очаг АЧС обнаружили в Ростовской области

Новый очаг заболеваемости африканской чумой свиней обнаружили на территории Ростовской области. Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на региональный Россельхознадзор.

Вирус обнаружен в Егорлыкском районе. Павшие животные были обнаружены недалеко от хутора Матросского. Для предотвращения распространения заболевания принимаются необходимые меры.

В октябре сообщалось, что поголовье свиней сократилось в три раза в личных подсобных хозяйствах Татарстана из-за АЧС. На момент регистрации заболеваемости местные жители содержали 19 тыс. голов, после проведения мероприятий поголовье составило 6 тыс. голов.