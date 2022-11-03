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Метеоролог не исключил снега на ноябрьских праздниках в Москве
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Метеоролог не исключил снега на ноябрьских праздниках в Москве

Метеоролог Леус: 4 ноября в Москве не исключен слабый снег
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в четверг, 3 ноября, в беседе с «Известиями» рассказал, какая погода ожидается в Москве в предстоящие выходные.

«В целом погода в столичном регионе будет комфортной, но на какую-то солнечную и теплую погоду рассчитывать не стоит. Погода будет довольно облачная, особенно в праздничный день. Потом, правда, будет проглядывать солнце, но тепла оно не принесет. При этом в праздничный день местами еще не исключен в отдельных районах города и области слабый снег», — рассказал специалист.

По ночам в выходные будут заморозки. В дневные же часы в столице ожидается температура 0...+2 градуса, а в субботу и воскресенье — от 1 до 3 градусов.

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«Ветер будет слабый, атмосферное давление будет расти, и если завтра показания барометров близкие к норме, то в воскресенье они подрастут на 7–9 мм, то есть будут заметно выше нормальных значений», — заключил Леус.

Ранее, 2 ноября, сайт kp.ru сообщал, что завершившийся октябрь 2022 года в Москве был одним из самых теплых в XXI веке. Средняя температура месяца оказалась на 1,4 градуса выше климатической нормы. Были дни, когда воздух прогревался до +17 градусов, а самые сильные ночные заморозки не достигали даже –3 градусов.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что установление снежного покрова и устойчивой морозной погоды ожидается в столице не раньше второй декады ноября. По его словам, до 13 ноября установления отрицательных температур в столичном регионе не прогнозируется.

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