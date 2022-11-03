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На железнодорожной станции в Херсонской области обнаружили взрывное устройство

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Взрывное устройство обнаружили на железнодорожной станции в Херсонской области. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщили журналистам в экстренных службах региона.

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«Поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Раденское Алешкинского района обнаружено взрывное устройство», — сказал представитель служб.

Отмечается, что взрывное устройство находилось под рельсовым полотном. Его обезвредили саперы Росгвардии. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц злоумышленников.

Ранее власти региона сообщали, что для обеспечения перемещения жителей ряда муниципалитетов области будет задействован специальный железнодорожный состав.

2 ноября стало известно, что в Херсонской области временно прекращено движение гражданских транспортных средств через реку Днепр. Власти объяснили это решение тем, что в области завершилось перемещение гражданского населения с правобережной части Днепра, а военная опасность для мирного населения и угрозы в адрес жителей усилились.

До этого, 31 октября, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что зона вывоза жителей из региона будет расширена на 15 км от Днепра. Это решение, по его словам, позволит российским войскам создать эшелонированную оборону, которая поможет отразить нападение украинских вооруженных формирований и защитить мирных жителей.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября по результатам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем Вооруженных сил Украины.

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