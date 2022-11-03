Мбаппе побил рекорд Месси по результативности в Лиге чемпионов

Нападающий французского ФК «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов, который забил 40 голов. Таким образом, 23-летний французский футболист обошел своего одноклубника Лионеля Месси.

Аргентинский нападающий забил свой 40-й гол 1 ноября 2011 года в ворота «Виктории Пльзень», тогда ему было 24 года, пишет «Газета.Ru».

Как отмечает RT, «ПСЖ» обыграл «Ювентус» в заключительном матче группового турнира ЛЧ со счетом 2:1. Один мяч в ворота отправил Мбаппе, он же отметился одной голевой передачей.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», французского форварда признали лучшим игроком 6-го тура Лиги чемпионов. После игры ему вручили памятный приз.

«ПСЖ», таким образом, занял вторую строчку турнирной таблицы группы Н с 13 очками и вышел плей-офф Лиги чемпионов.

31 октября сайт The Athletic сообщил, что аргентинский нападающий французского ПСЖ Лионель Месси может подписать соглашение с клубом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» Дэвида Бекхэма в ближайшие месяцы. Уточняется, что совладельцы команды ведут переговоры с отцом Месси, уже состоялось несколько встреч.