ВСУ обстреляли администрацию Голой Пристани под Херсоном

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли здание администрации города Голая Пристань в Скадовском районе Херсонской области. Об этом 3 ноября в Telegram-канале сообщил замглавы региона Кирилл Стремоусов.

По словам чиновника, обстрел произошел ночью. Пострадавших и погибших в результате атаки нет. Однако здание администрации города полностью разрушено.

Стремоусов добавил, что попытки прорывов линии обороны со стороны украинских боевиков не прекращаются.

При этом он подчеркнул, что в Херсоне все стабильно, жизнедеятельность города не прекращается, с продовольствием все хорошо.

Ранее в четверг он уточнил, что атаки ВСУ в Херсонской области отбиты, большого скопления украинских войск на линии боевого соприкосновения нет.

Накануне ВСУ обстреляли Херсон 18 ракетами, 12 из них были сбиты системами противовоздушной обороны.

1 ноября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российская армия пресекла попытки наступления ВСУ в Херсонской области. Он уточнил, что боевики пытались наступать в направлениях населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское, Костромка и Зеленый Гай.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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