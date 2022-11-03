Житель Оренбурга отдал мошенникам 500 тыс. рублей

В Оренбурге возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества в отношении местного жителя. Инженер оформил кредит и отдал злоумышленникам 500 тыс. рублей.

По словам потерпевшего, ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Он убедил мужчину, что кто-то якобы оформил от его имени заем. По указанию мошенника оренбуржец оформил «встречный» кредит. Полученные средства мужчина перевел на указанный злоумышленником номер банковской карты. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Днем ранее сообщалось о телефонном мошенничестве в отношении 56-летней жительницы Амурской области. Женщина лишилась 2,2 млн рублей.