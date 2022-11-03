В Николаеве неизвестные взорвали обелиск «Родина-мать»

В ночь на четверг в городе Николаев на юге Украины неизвестные злоумышленники взорвали обелиск «Родина-мать», посвященный памяти погибшим в период Великой Отечественной войны. Об этом 3 ноября сообщило украинское издание «Клименко тайм».

В материале опубликованы фотографии места происшествия, на которых видно, что каменный обелиск разрушен до основания. Отмечается, что сейчас на месте инцидента работают сотрудники оперативных служб.

Накануне в Одессе вандалы надели мешок красного цвета на памятник российской императрице Екатерине II, а на руку намотали веревку с петлей. Кроме того, красной жидкостью был облит и постамент под памятником.

25 августа стало известно о предложении замглавы Одессы Павла Вугельмана дерусифицировать более 200 улиц города. По его словам, существует интерактивная карта Украины, на которой отмечены все улицы, подлежащие переименованию.

24 июля во Львове демонтировали монумент славы Советской армии, открытый в 1970 году. Монумент славы Советской армии посвящен победе над нацизмом. Он изображает солдата и Родину-мать.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.