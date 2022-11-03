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Кулеба пожаловался на отсутствие в здании МИД Украины отопления и воды

Кулеба рассказал, что в украинском МИДе нет отопления, пропадают вода и свет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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В здании МИД Украины нет отопления и «довольно холодно». Об этом 2 ноября рассказал глава ведомства Дмитрий Кулеба в интервью корреспонденту испанской радиостанции Cadena SER.

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«Вчера у нас не было воды в здании, и у нас также были отключения электроэнергии», — сказал глава украинской дипломатии.

По его словам, он привел только один пример последствий российских атак на критическую инфраструктуру Украины.

Как оценил дипломат, повреждено или разрушено около 40% объектов энергетической инфраструктуры.

2 ноября в Киевской области в очередной раз начались экстренные отключения электроэнергии. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о повреждении около 40% энергетической инфраструктуры страны.

1 ноября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о нанесении новых ударов по военным и энергетическим объектам Украины. По его словам, все цели были достигнуты, использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины российские войска начали наносить 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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