Значительное похолодание прогнозируют в Омской области

Синоптики прогнозируют похолодание до –30 градусов на территории Омской области на следующей неделе. Погодные условия изменятся под влиянием циклона.

Похолодание начнется с севера региона. 12 ноября столбики термометра опустятся до –1…–12 градусов. К 14 ноября температура достигнет –18 градусов. Об этом сообщает ИА «Город55».

Во время длинных выходных, с 4 по 6 ноября, в Омской области ожидаются дожди и снег. 4 ноября температура воздуха ночью составит –3…+2 градуса, днем потеплеет до +8 градусов. Скорость ветра увеличится до 15–18 м/с, уточняет ИА «Омскрегион». 5 ноября температура воздуха ночью понизится до –4 градусов, днем ожидается до +4 градусов. 6 ноября температура воздуха ночью опустится до –6 градусов, днем — до –5 градусов.

Ранее синоптики предупредили о гололедице жителей Свердловской области. Мокрый снег может налипать на провода, из-за чего вырастет риск повреждения линий связи.