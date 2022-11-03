В пресс-центре МИЦ «Известия» расскажут о будущем российской IT-индустрии
8 ноября в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему «IT-индустрия на пороге выбора: встать в ряды мировых лидеров или обслуживать чужие решения».
Насколько российская индустрия разработки ПО готова к импортозамещению и обеспечению страны технологическим суверенитетом? Как меняется кадровый рынок IT-специалистов? Способна ли российская IT-индустрия самостоятельно стать лидером нового технологического уклада? Как отечественной IT-индустрии наладить экспорт в дружественные страны?
Участники:
- Павел Калякин, генеральный директор «МойОфис»;
- Елена Бочерова, исполнительный директор «Киберпротект»;
- Андрей Свириденко, председатель правления SPIRIT;
- Андрей Шастин, директор по стратегическим инициативам и партнерствам Auriga;
- Лев Матвеев, председатель совета директоров «СёрчИнформ»;
- Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf;
- Сергей Резонтов, CEO IBS Infinisoft;
- Андрей Гулидин, заместитель генерального директора, директор департамента по развитию бизнеса группы «Иннотех».
Модератор дискуссии — Валентин Макаров, президент НП «РУССОФТ».
Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номер паспорта.
Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Для представителей СМИ будет создан чат с пресс-материалами, где можно задавать вопросы спикерам в течение мероприятия. Для того чтобы получить доступ к пресс-материалам и быть включенным в чат СМИ, необходимо прислать на почту пресс-центра ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70 доб. 4805, 4236.
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта или пресс-карты.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.