В пресс-центре МИЦ «Известия» расскажут о будущем российской IT-индустрии

8 ноября в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему «IT-индустрия на пороге выбора: встать в ряды мировых лидеров или обслуживать чужие решения».

Насколько российская индустрия разработки ПО готова к импортозамещению и обеспечению страны технологическим суверенитетом? Как меняется кадровый рынок IT-специалистов? Способна ли российская IT-индустрия самостоятельно стать лидером нового технологического уклада? Как отечественной IT-индустрии наладить экспорт в дружественные страны?

Участники:

Павел Калякин, генеральный директор «МойОфис»;

Елена Бочерова, исполнительный директор «Киберпротект»;

Андрей Свириденко, председатель правления SPIRIT;

Андрей Шастин, директор по стратегическим инициативам и партнерствам Auriga;

Лев Матвеев, председатель совета директоров «СёрчИнформ»;

Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf;

Сергей Резонтов, CEO IBS Infinisoft;

Андрей Гулидин, заместитель генерального директора, директор департамента по развитию бизнеса группы «Иннотех».

Модератор дискуссии — Валентин Макаров, президент НП «РУССОФТ».

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номер паспорта.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Для представителей СМИ будет создан чат с пресс-материалами, где можно задавать вопросы спикерам в течение мероприятия. Для того чтобы получить доступ к пресс-материалам и быть включенным в чат СМИ, необходимо прислать на почту пресс-центра ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70 доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.