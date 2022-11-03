«Авито» поддержит предпринимателей из сферы интерьера и дизайна

«Авито» расширяет запущенную в этом году программу поддержки предпринимателей. При этом особое внимание решили уделить российским производителям мебели, предметов интерьера и отделочных материалов, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что компании, занятые в производстве мебели и эксклюзивно размещающие свои товары на платформе, могут бесплатно получить выставочный стенд и представить свою продукцию на площадках Московской недели интерьера и дизайна, которая проходит в столице с 1 по 6 ноября.

«Авито» также предложил предпринимателям новые ценовые и аналитические инструменты, позволяющие сохранить устойчивость бизнеса в текущих условиях. Речь, в частности, идет о возможности перейти на новый тариф с оплатой за просмотры, получать информацию о динамике потребительской активности на платформе, а также принимать участие в регулярных вебинарах с анализом ситуации на рынке от экспертов и партнеров. Также «Авито» планирует расширить число каналов доставки.

Гендиректор Агентства инноваций Москвы (создано столичным департаментом предпринимательства и инновационного развития) Алексей Парабучев заявил о готовности «поддержать предпринимательские инициативы, способствующие усилению деловой кооперации в различных отраслях». «Уход с российского рынка зарубежных компаний требует сопоставимого роста на отечественном рынке строительных и отделочных материалов, интерьерных решений, продукции для меблировки квартир», — подчеркнул он.

Директор по продажам «Авито» Сергей Бугорский подчеркнул, что среди главных задач платформы — помощь предпринимателям в сохранении устойчивости и обеспечение возможностей для роста. «В первую очередь это касается развития каналов доставки, которая является ключевым драйвером продаж», — заявил он, указав, что платформу используют более 240 тыс. отечественных производителей мебели и предметов интерьера. По словам Бугорского, с начала года их количество выросло более чем в два раза, а спрос на продукцию местных компаний — более чем на 40%.

По статистике «Авито», за первые девять месяцев этого года количество производителей мебели на платформе выросло на 56% год к году и превысило 240 тыс. На данный момент в категории «Мебель и интерьер» представлено более 7 млн товаров. При этом за последние три месяца спрос на покупку мебели на платформе увеличился более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее активный рост отмечен в категории «Предметы интерьера» (+71% год к году).