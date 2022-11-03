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В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят выборы в конгресс США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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8 ноября в 16:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему «Выборы в конгресс США: прогнозы и значение».

Как изменится расклад сил в новом конгрессе? Каким будет положение президента США Джо Байдена в случае победы республиканцев? Как будут развиваться российско-американские отношения? Продолжат ли США оказывать помощь Украине?

Участники:

  • Валерий Гарбузов, директор Института США и Канады им. академика Г.А. Арбатова РАН;
  • Виктор Супян, член-корреспондент РАН, руководитель научных направлений Института США и Канады им. академика Г.А. Арбатова РАН.

Промежуточные выборы в палату представителей и сенат состоятся 8 ноября. Победители выборов составят 118-й конгресс США.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номер паспорта.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70 доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

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