Фонд помощи детям Донбасса отправил подарки для новорожденных в ЛНР и ДНР

Сотрудники Фонда помощи детям Донбасса привезли подарки для новорожденных малышей и матерей Донецка. Об этом в четверг, 3 ноября, рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

По его информации, в одну из больниц города доставили больше 200 комплектов, куда входит все самое нужное на первые месяцы жизни ребенка — одежда, пеленки, средства гигиены, игрушки и прочее.

«Очень приятно! Дали и во время роддома, когда я рожала, там был наборчик. И это очень приятно», — сообщила местная жительница Виктория, у которой недавно родился сын.

Отмечается, что только в этом родильном отделении в неделю появляются примерно 30 новых граждан РФ.

Врачи Мариуполя также рассказали корреспонденту, что за последние месяцы в городе сохранился уровень рождаемости, однако покупать детские принадлежности стало почти невозможно.

«Деток рождается много, практически так же, как было. Родов много, люди, к сожалению, много чего потеряли в материальном плане. Поэтому нуждающихся много. Это будет очень большая помощь», — заявила врач-неонатолог Татьяна.

Гуманитарные грузы фонда также направят в Мариуполь, Горловку, Луганск, Макеевку и другие города Донбасса.

Такую поддержку организовывает благотворительный Фонд помощи детям Донбасса, созданный акционерным банком «Россия». Отмечается, что в первой партии было 3 тыс. наборов. Сейчас же ушла вторая — 4700 коробок.

«Нам было важно, чтобы эти вещи были высокого качества, чтобы они были безопасны для использования детьми, и также нам хотелось, чтобы максимально в этот набор вошли вещи российского производства», — уточнила Кристина Федосеева, директор фонда.

Доставку подарков для малышей и мам на освобожденные территории осуществил Общероссийский народный фронт (ОНФ).

«Наборы действительно хорошие, делались действительно с любовью. Включают в себя самое необходимое. Когда мы мамам их передаем и вместе с ними открываем, действительно они в восторге от наборов», — дополнил Владимир Тараненко, руководитель регионального исполнительного комитета ОНФ в ДНР.

1 ноября фонд также совместно с активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ) отправил партию медоборудования в ДНР и ЛНР. Всего волонтеры привезли в ДНР почти 12 т оборудования. Еще один гуманитарный караван с медоборудованием встретили в Луганске.

28 октября корреспондент «Известий» Егор Килдибеков сообщил, что гуманитарную помощь доставили в город Стаханов ЛНР. К жителям приехало несколько фур с необходимым для них грузом. Гуманитарную помощь доставила компания «Лига героев». Уточнялось, что она планирует расширить свою благотворительную программу на другие города Донбасса.

16 октября Минобороны рассказало, как военнослужащие Центрального военного округа оказали гуманитарную помощь жителям одного из населенных пунктов в ЛНР. Они раздали местным жителям продуктовые наборы и средства гигиены. В состав наборов включены крупы, макароны, масло, чай, консервы, сахар, сладости для детей и памперсы.

Ранее, 2 октября, бойцы группировки «Отважные» доставили гуманитарную помощь беженцам в ЛНР. Российские военные привезли консервы и крупы, сладости — в общей сложности 2,5 т гуманитарной помощи.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе.

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