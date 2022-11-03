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Появились кадры последствий ночного обстрела Горловки в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» 3 ноября появились кадры последствий обстрела украинскими боевиками Горловки, ракеты попали в том числе в медицинское учреждение.

Как следует из видео, ракетные удары пришлись по медико-санитарной части. В результате двухэтажное здание серьезно пострадало.

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Внутри выбиты двери, разрушены перекрытия. Взрывной волной выбило оконные рамы, у оставшихся окон отсутствуют стекла.

Обстрелы были совершены ранее в четверг. Как сообщалось, Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили удары 10 минут ракетами из реактивной системы залпового огня HIMARS, а также снарядами 155-миллиметрового натовского калибра.

30 октября украинские войска выпустили 17 снарядов по городам ДНР, в результате чего 3,5 тыс. жителей поселка Никитовского района Горловки остались без электроснабжения.

Были обесточены 13 котельных, две школы и детский сад.

Почти все удары были произведены ракетами калибра 155 мм, которые применяются странами НАТО.

Специальная операция России по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских войск.

По итогам сентябрьского референдума ДНР вошла в состав России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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