Появились кадры последствий ночного обстрела Горловки в ДНР
В распоряжении «Известий» 3 ноября появились кадры последствий обстрела украинскими боевиками Горловки, ракеты попали в том числе в медицинское учреждение.
Как следует из видео, ракетные удары пришлись по медико-санитарной части. В результате двухэтажное здание серьезно пострадало.
Внутри выбиты двери, разрушены перекрытия. Взрывной волной выбило оконные рамы, у оставшихся окон отсутствуют стекла.
Обстрелы были совершены ранее в четверг. Как сообщалось, Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили удары 10 минут ракетами из реактивной системы залпового огня HIMARS, а также снарядами 155-миллиметрового натовского калибра.
30 октября украинские войска выпустили 17 снарядов по городам ДНР, в результате чего 3,5 тыс. жителей поселка Никитовского района Горловки остались без электроснабжения.
Были обесточены 13 котельных, две школы и детский сад.
Почти все удары были произведены ракетами калибра 155 мм, которые применяются странами НАТО.
Специальная операция России по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских войск.
По итогам сентябрьского референдума ДНР вошла в состав России.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».