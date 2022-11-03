Украина потеряла больше 53% населения начиная с 2014 года. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«После госпереворота в 2014 году Украина потеряла суверенитет. Стала колонией США. За это время из Украины бежало более 10,5 млн человек. Еще 11,2 млн жителей Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор быть с Россией. С 2014 г. Украина потеряла 53,7% населения», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, спикер Госдумы отметил, что после событий 2014 года Украина утратила весь свой промышленный потенциал и перестала учитывать интересы народа. Он также обвинил США и Евросоюз в том, что они относятся к украинским гражданам как к «расходному материалу».

«Граждане Украины для Вашингтона и Брюсселя — расходный материал: война до последнего украинца ежедневно уносит сотни жизней людей», — подчеркнул Володин.

В этот же день секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев заявил, что Украина стала фактически основным мировым центром ультраправого экстремизма. Патрушев подчеркнул, что, организовав госпереворот в Киеве в 2014 году и превратив Украину в так называемую анти-Россию, англосаксы хотели не просто изготовить плацдарм для давления на Россию, но и в дальнейшем раздробить русский этнос с целью его уничтожения.

27 октября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Украину «разменной монетой в большой американской игре». Он добавил, что партия демократов или республиканцев в США оплатит свою победу или объяснит свой проигрыш на Капитолийском холме только одним — «ненужными им жизнями граждан мифической страны Украины», о которых потом даже никто не вспомнит.

По словам политика, жизнями украинцев сегодня оплачиваются и бесконечные поставки американского оружия, и «труды» инструкторов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и западных наемников. Жизнями украинцев в США готовы рассчитаться даже в случае применения «грязной бомбы».

В тот же день автор французского издания Valeurs Actuelles Каролин Галактеро высказала мнение, что Зеленский оказался настоящим бременем для США, поскольку его становится все сложнее контролировать. Поэтому, как только возникнет глобальный компромисс, США пожертвуют Зеленским, так как свою задачу киевский режим уже выполнил, «отделив Россию от Европы».

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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