Два человека пострадали в ДТП с такси в Алтайском крае

Два автомобиля такси столкнулись на дороге под Бийском (Алтайский край). Два человека получили травмы.

Авария произошла утром 3 ноября. 20-летний водитель автомобиля Nissan Almera при движении из села Заря в сторону Бийска допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с машиной Lada Granta, которой управлял 39-летний водитель. Обе машины получили значительные повреждения.

Автомобилистов госпитализировали с различными травмами, пишет altapress.ru.

2 ноября в Рязанской области автомобиль ВАЗ-2110 съехал в кювет и перевернулся в Касимовском районе. Четыре человека погибли. По данным Госавтоинспекции, 43-летняя женщина-водитель не выбрала безопасную скорость движения.