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Названа возможная причина смертельного ДТП с такси и грузовиком в Москве

Причиной смертельного ДТП с такси и грузовиком в Москве могли стать неисправные тормоза
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер
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Причиной смертельной аварии в центре Москвы с участием грузовика, автобуса и такси могли стать неисправные тормоза у большегруза, пишет 3 ноября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«В настоящее время точная причина ДТП на улице 1905 года устанавливается. По предварительным данным, к трагедии мог привести отказ тормозов у грузового автомобиля», — отметил собеседник агентства.

По данным «Известий», помимо погибших в ходе ДТП водителя и пассажирки такси, травмы получил также и 56-летний водитель автобуса, который был доставлен в больницу с ушибами.

ДТП произошло 2 ноября в центре Москвы. Грузовик врезался в такси и смял его об автобус. Жертвами ДТП стали два человека — 30-летний водитель такси и его 34-летняя пассажирка, которые скончались на месте от полученных травм.

Водитель грузовика скрылся с места аварии. Позднее 27-летнего гражданина Белоруссии, который управлял большегрузом в то утро, задержала полиция.

По данным «Известий», за грузовиком числится более 100 штрафов на общую сумму 106,5 тыс. рублей, из них 14 тыс. не были оплачены.

В отношении водителя грузовика было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, сопряженное с оставлением места его совершения»)

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