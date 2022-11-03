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Мэр Донецка сообщил об обстреле ВСУ района магазина «Изумруд»

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ обстреляли район магазина «Изумруд»
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в четверг обстреливают Донецк, ракеты попали в том числе в район магазина «Изумруд». Об этом 3 ноября сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

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«Также очевидцы сообщают о повреждении маршрутного автобуса, который в момент обстрела следовал мимо магазина «Изумруд», — написал он.

Кроме того, прилеты снарядов отмечены рядом с краеведческим музеем.

«Виднеется задымление в районе травматологии», — добавил он.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Также утром в четверг ВСУ за 10 минут обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР) ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также снарядами 155-миллиметрового натовского калибра.

2 ноября украинские силовики обстреляли Кировский район Донецка. Погибли три человека.

Днем ранее боевики нанесли удар по детскому саду в Донецке. Уточняется, что речь идет о садике в Петровском районе.

28 октября украинские боевики обстреляли НИИ прикладной математики в центре Донецка. Ракета, которую боевики выпустили из РСЗО, попала в один из кабинетов на восьмом этаже института. В здании были выбиты окна и разбита мебель.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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