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Стремоусов назвал ситуацию на линии фронта некритичной, все атаки Киева отбиваются

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Ситуация на линии фронта в Херсонской области на данный момент некритична, союзные силы успешно отражают атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 3 ноября, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

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Он добавил, что большого скопления украинских войск на линии боевого соприкосновения нет.

«Они не знают, что им делать, потому что линия обороны настолько мощная, что они не знают, с какого края подойти», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев.Live».

Ранее, 2 ноября, сообщалось, что ВСУ обстреляли Херсон 18 ракетами, 12 из них были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО). Отмечалось, что шесть ракет упали в районе Антоновского моста.

Тогда же стало известно, что в Херсонской области временно прекращено движение гражданских транспортных средств через реку Днепр. Власти объяснили это решение тем, что в области завершилось перемещение гражданского населения с правобережной части Днепра, а военная опасность для мирного населения и угрозы в адрес жителей усилились.

1 ноября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российская армия пресекла попытки наступления ВСУ в Херсонской области. Он уточнил, что украинские войска пытались наступать в направлениях населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское, Костромка и Зеленый Гай.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Херсонская область по итогам референдума вошла в состав РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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