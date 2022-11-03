Стремоусов назвал ситуацию на линии фронта некритичной, все атаки Киева отбиваются

Ситуация на линии фронта в Херсонской области на данный момент некритична, союзные силы успешно отражают атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 3 ноября, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Он добавил, что большого скопления украинских войск на линии боевого соприкосновения нет.

«Они не знают, что им делать, потому что линия обороны настолько мощная, что они не знают, с какого края подойти», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев.Live».

Ранее, 2 ноября, сообщалось, что ВСУ обстреляли Херсон 18 ракетами, 12 из них были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО). Отмечалось, что шесть ракет упали в районе Антоновского моста.

Тогда же стало известно, что в Херсонской области временно прекращено движение гражданских транспортных средств через реку Днепр. Власти объяснили это решение тем, что в области завершилось перемещение гражданского населения с правобережной части Днепра, а военная опасность для мирного населения и угрозы в адрес жителей усилились.

1 ноября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российская армия пресекла попытки наступления ВСУ в Херсонской области. Он уточнил, что украинские войска пытались наступать в направлениях населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское, Костромка и Зеленый Гай.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Херсонская область по итогам референдума вошла в состав РФ.

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