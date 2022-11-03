Жителей Свердловской области предупредили о гололедице

Гололедицу прогнозируют на дорогах Свердловской области до конца суток 3 ноября. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру» со ссылкой на МЧС.

Согласно прогнозам Уральского УГМС, в регионе ожидаются гололедные явления, а также отложение мокрого снега на проводах. Из-за погодных условий возрастет нагрузка на постройки, вырастет риск повреждения линий связи. Синоптики прогнозируют трудности в работе транспорта.

Руководителей ведомств предупредили о необходимости информирования населения и усиления контроля над обстановкой.

Ранее предупреждение о гололедице выпустили синоптики в Самарской области. «Желтый» уровень погодной опасности объявлен 3 ноября.