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В Совбезе заявили о превращении Украины в центр ультраправого экстремизма

Патрушев указал на превращение Украины в центр ультраправого экстремизма
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Фото: Global Look Press/Serg Glovny
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Украина стала фактически основным мировым центром ультраправого экстремизма. Об этом 3 ноября заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев на встрече секретарей совбезов стран СНГ.

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«Западники знают, что русские и украинцы всегда были единым и неразделимым народом с общей культурой и судьбой. Сегодня Украина превратилась фактически в основной мировой центр ультраправого экстремизма», — сказал он.

Патрушев подчеркнул, что организовав госпереворот в Киеве в 2014 году и превратив Украину в так называемую анти-Россию, англосаксы хотели не просто изготовить плацдарм для давления на Россию, но и в дальнейшем раздробить русский этнос с целью его уничтожения.

«Россия ведет борьбу именно с марионеточным киевским режимом», — подчеркнул он.

Секретарь Совбеза добавил, что украинцев используют как инструмент для сдерживания России, в качестве разменной монеты.

При этом ставка на неонацистские силы была сделана Западом для долгосрочного закрепления Украины в сфере его влияния. Аналогичным образом Вашингтон и Лондон, а также американский и английский бизнес действовали и перед началом Второй мировой войны. По словам Патрушева, они предпочитали не замечать агрессивных планов Гитлера и даже помогали ему, в надежде направить нацистский режим против Москвы.

Ранее в четверг он отметил, что создание Киевом «грязной бомбы» проходит не без участия западных кураторов, а заявление президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ядерном ударе по России подтверждает неадекватность нынешних властей в Киеве, заключил Патрушев.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Москва убеждена в реальности угрозы ядерного терроризма со стороны Киева.

23 октября стало известно, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию с «грязной» бомбой. Минобороны России отмечало, что при подрыве радиоактивные изотопы распространятся в атмосфере на расстояние до 1,5 тыс. км. Российское оборонное ведомство привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы».

25 октября постпред РФ в Вене Михаил Ульянов заявил, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) направятся в Киев и город Желтые Воды, чтобы проверить сообщения о «грязной бомбе».

6 октября Зеленский обратился к НАТО с просьбой нанести «превентивные» ядерные удары по России, однако вскоре в интервью «Би-би-си» он пояснил, что под «превентивными» ударами имел в виду якобы новые санкции Запада для недопущения ядерной войны.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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