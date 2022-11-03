Два человека погибли при пожаре в Оренбургской области

Тела двух человек обнаружили после пожара в частном жилом доме в Оренбургской области. Специалисты устанавливают причины возгорания.

Сообщение о пожаре поступило в ночь на 3 ноября из села Янтарное в Сорочинском округе. Огонь охватил дом на улице Ленинской, пожарных вызвали очевидцы. Ликвидация возгорания заняла пять часов, в тушении участвовали 18 человек. Об этом сообщает 56orb.ru.

Общая площадь пожара составила 80 кв. м. Наиболее сильные повреждения получили стены и крыша дома.

По данным «Урал56.ру», в результате пожара погибли мужчины 1982 и 2000 годов рождения.

31 октября пожар произошел в частном доме в селе Должонки в Орловской области. Площадь возгорания составила 70 кв. м. Один человек погиб.