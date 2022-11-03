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В парламенте Крыма пообещали Зеленскому спецпомещение в случае его приезда

Глава парламента Крыма Константинов пообещал Зеленскому специальное помещение в случае его визита
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Глава парламента Крыма Владимир Константинов 3 ноября заявил, что в республике с нетерпением ждут визита президента Украины Владимира Зеленского, которому подготовят специальное помещение и услуги нарколога. Так он прокомментировал заявление украинского лидера о намерении посетить полуостров и увидеть море.

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«Зеленский засобирался в Крым. С нетерпением ждем его приезда. Специальное помещение и трехразовое питание обеспечим. Вот с видом на море не получится. Впрочем, зачем украинскому президенту вид на море? Хватит ему карты Европы на стене. С Украиной, конечно. Без Крыма и вообще без выхода к морям. Зато отопление, электричество и воду гарантируем, а также услуги нарколога», — сказал он «РИА Новости».

Глава парламента считает, что Зеленский должен ответить за все свои преступления по закону и справедливости. Он отметил, что президенту Украины не нужно ждать летнего сезона, так как Крым прекрасен в любое время года.

«Пусть приезжает прямо сейчас. Возможно, перестанут гнать на убой украинцев раньше, чем они совсем закончатся. Так что пусть приезжает и избавит свой народ от дальнейших мучений», — добавил Константинов.

Накануне Зеленский дал интервью чешскому телевидению, в котором заявил о намерении поехать в Крым и желании увидеть море. Он уточнил, что хочет поехать на полуостров, «когда будет тепло».

В тот же день депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет сказал, что украинский лидер сможет увидеть Крым только из окна автомобиля для перевозки военных преступников.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, в свою очередь, отметил, что в Крыму «от любого следственного изолятора не больше 100 км до моря в любую сторону».

Тогда же в среду Государственный совет Республики Крым утвердил решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью.

На следующий день Константинов заявил, что антитеррористическая комиссия займется в том числе квартирой Зеленского.

29 марта глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что республика может изъять имущество граждан Украины, дестабилизирующих ситуацию. Кроме того, в качестве потенциальных объектов для наложения ареста и изъятия в пользу государства будут рассмотрены некоторые крупные торговые объекты.

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