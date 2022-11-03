Реклама
Прямой эфир
Мир
В парламенте Крыма пообещали Зеленскому спецпомещение в случае его приезда
Общество
Спорткомплекс с двумя бассейнами построят в Южном Бутове
Политика
Патрушев назвал нападение на суда Черноморского флота терактом
Политика
В Совбезе заявили о превращении Украины в центр ультраправого экстремизма
Мир
Конгрессмен США обвинил ООН в молчании в ситуации вокруг Украины
Происшествия
Пожар вспыхнул в административном здании в центре Москвы
Мир
Турция и РФ определят список стран для поставок российского зерна и удобрений
Происшествия
В Самаре мужчина убил сотрудницу полиции из-за отказа познакомиться с ним
Общество
Патрушев сообщил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС
Мир
В Швейцарии создали поезд длиной 1905 м
Политика
Патрушев заявил об участии Запада в создании Киевом «грязной бомбы»
Мир
В Турции заявили о нормализации работы зернового коридора

Последствия ночного обстрела в Горловке

0
Выделить главное
вкл
выкл
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022