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Патрушев назвал нападение на суда Черноморского флота терактом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Нападение на суда Черноморского флота РФ, обеспечивающие функционирование гуманитарного коридора для провоза зерна, нельзя расценивать иначе как террористический акт. Об этом заявил 3 ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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«Россия согласилась на участие в зерновой сделке в целях украинского экспорта, однако вынуждена была приостановить в ней свое участие после террористической атаки против кораблей Черноморского флота», — подчеркнул Патрушев на встрече секретарей советов безопасности стран Содружества Независимых Государств (СНГ)..

Секретарь Совбеза отметил, что Россия возобновила свое участие в этой сделке «после того, как были получены письменные заверения об обеспечении безопасности».

«Страны Запада голословно обвинили нашу страну в провоцировании продовольственного кризиса. Однако его основной причиной являются незаконные санкции, затрудняющие поставки российской сельскохозяйственной продукции и удобрений нуждающимся странам», — сказал Патрушев.

Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке после атаки украинской армии на корабли Черноморского флота России и гражданские суда в Севастополе 29 октября. В тот день Игорь Конашенков заявил, что в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников. Помощь Киеву в подготовке оказывали британские специалисты, находящиеся в Очакове.

О том, что Россия возобновляет свое участие в черноморской зерновой инициативе, стало известно 2 ноября. Конашенков уточнил, что российской стороне предоставили достаточные гарантии того, что гуманитарный коридор будет использоваться только по назначению.

Президент России Владимир Путин подтвердил возобновление участия РФ в сделке, но подчеркнул, что Москва оставляет за собой право выйти из соглашения, если гарантии Киева будут нарушены.

3 ноября стало известно, что функционирование морского коридора по вывозу зерна с Украины после возвращения России к участию в зерновой сделке полностью нормализовано.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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